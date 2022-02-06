«نقل النواب» تطالب الحكومة بمراقبة تعريفة سيارات النقل الجماعي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الحكومة بعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، وعدم زيادة أسعار مختلف أنواع السلع والخضراوات والفواكه، خاصة أنه لم يتم المساس بأسعار السولار.

وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أصحاب سيارات النقل بمختلف أنواعها، كلما تم زيادة أسعار البنزين يسارعون برفع تعريفة الركوب، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن المحافظين على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير مع ضرورة قيام جميع المسئولين بالمتابعة المستمرة للتأكد من ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة، وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة الماضي، ليكون كالآتي:

7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.