الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مرسي علم تستقبل 6 رحلات طيران اليوم

ارشيفية
ارشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 6 رحلات طيران أغلبها دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة، ضمن الـ 51 رحلة طيران، التي من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليوم وصول رحلتين من أوكرانيا ورحلة من المانيا وأخرى من بلجيكا، ورحلة من إيطاليا، وأخرى داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجاري وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية،حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.
 

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وائل لطفي

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