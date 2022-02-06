الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يجري جولات مفاجئة لمتابعة تعريفة المواصلات ويتابع المخالفات

جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من ساحات انتظار السيارات بوسط المدينة حيث تفقد ساحة انتظار الفلكي لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزام الشركة المتعاقدة بتعريفة الانتظار وتطبيق قانون انتظار المركبات الذي وضعته الدولة، خلال جولة مفاجئة؛ لضبط الشارع والحد من الفوضى ومنع استغلال المواطنين والقضاء على ظاهرة السايس العشوائي.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة بموقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

جولات محافظ القاهرة

جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
جولات محافظ القاهرة
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