«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إلى أنه اليوم الأحد وغدًا الإثنين، سيبدأ بشبورة في الساعات الأولى من اليوم وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة، وكذلك أيضًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة قائدي السيارات من السرعة الزائدة منعًا لوقوع حوادث.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الثلاثاء ستكون هناك شبورة مائية في الفترة من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، محذرة من تكون كثيف أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن درجات الحرارة

الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 8 درجات.

الإثنين:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 9 درجات.

الثلاثاء:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفي جنوب الصعيد 25 درجة، والصغرى 9 درجات.