الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد 6-2-2022 طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة للظواهر الجوية، فتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 11
وادى النطرون 18 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 19 09
سيوة 19 08
بورسعيد 18 10
دمياط 18 10
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 20 14
طابا 16 11
كاترين 13 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 11
الفيوم 18 08
بنى سويف 18 07
المنيا 18 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 21 08
الأقصر 22 09
أسوان 22 09
إدفو 22 08
أبوسمبل 21 08
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبورماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13

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