الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الصيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 ومباحثاته مع الرئيس الصيني والتوافق على التعاون وبحث تطورات سد النهضة.

وذكرت صحيفة الأنباء- وتحت عنوان " الرئيس الصيني: دور مصر محوري على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط "- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أمس السبت، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأن الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس المصري إلى بكين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك.

وثمن في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

ومن جهة أخرى، أوضحت صحيفة النهار الكويتية -تحت عنوان "جين بيغ يشدد على محورية دور القاهرة سياسياً واقتصادياً في المنطقة"- إلى إشارة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إلى تأكيد إن شي جين بيغ بأن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة، بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة السياسة الكويتية -تحت عنوان "السيسي يجري محادثات مع عدد من القادة" إلى إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين، مع العديد من القادة العرب والأجانب، منهم محادثات مع كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وذلك على هامش مأدبة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

الكويت الرئيس السيسي

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