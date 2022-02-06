الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يستعرض المشروعات المنفذة في العاشر من رمضان خلال 2021

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان في 2021، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الخدمات بمدينة العاشر من رمضان شهد خلال 2021، الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير، وإدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 100%، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه بحي الأندلس، وحضانتين وسوقين تجاريتين بحي الأندلس أيضا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجارٍ طرح هذه الأسواق للبيع لتوفير الخدمات للمواطنين.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية، والجزء المغطي من كل ورشة  432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه. 

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من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية بوحدات منخفضي الدخل "إسكان اجتماعي " بحي الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالي 11380 وحدة  بالحي.

 ونوه بأن مشروع دار مصر - المرحلة الثانية بقيمة 602 مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%، ويضم 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

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وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الخدمات شملت أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، وبه ( مبنى القسم الرئيسي – سجل مدني – مطافي – مسجد – خزان استراتيجي – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة)، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي قسم رابع بالمنطقة الصناعية  A2.

وذكر أن مشروعات الكهرباء، شملت إنشاء محطة كهرباء  s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وتخدم الأحياء من 26 : 30 بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13  بجهد 11/66 كيلو فولت  على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع، وستخدم نصف منطقة المطورين الصناعية بتكلفة 139 مليون جنيه. 

ولفت إلى أن مشروعات المرافق شملت؛ مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية، وشملت مشروعات الطرق، أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائي السريع وطريق الحي الـ33 وبعض مشروعات الطرق الأخرى.

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 وأشار إلى أن مشروعات الزراعة تضمنت تنفيذ أعمال الزراعة بحي الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بدار مصر - المرحلة الثانية، وأعمال الزراعة بالحي 33، بجانب تطوير ميدان المصرية (السنترال).

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية مستشفى العاشر من رمضان الجامعي مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورشة صناعية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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