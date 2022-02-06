الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تدعو ميانمار للإفراج الفورى عن شون تورنيل

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الأحد، إلى الإفراج الفوري عن الخبير الاقتصادي شون تورنيل، الذي احتجزه المجلس العسكري في ميانمار العام الماضي.
ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن البيان الصادر عن باين قوله "إن اعتقال البروفيسور تورنيل غير عادل ونحن نرفض المزاعم ضده، وإننا ندعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عنه".
وأضاف البيان: أنه "تماشيًا مع المعايير الأساسية للعدالة والشفافية، نتوقع أن يحصل البروفيسور تورنيل على اتصال بمحاميه دون عوائق وأن يكون المسئولون الأستراليون قادرين على مراقبة إجراءات محاكمته".
ووجهت إلى تورنيل تهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمي في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 14 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.
يشار إلى أن تورنيل - أستاذ الاقتصاد الأسترالي - كان يعمل مستشارًا للزعيمة أونج سان سوتشي عندما ألقي القبض عليه في فبراير الماضي، بعد أيام فقط من انقلاب عسكري شهدته البلاد.
وقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن محاكمة تورنيل خاصة بعد أن تم منع السفارة الأسترالية من حضور جلسة المحكمة في سبتمبر.

كانبرا أستراليا ميانمار

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