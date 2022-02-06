رواد الأعمال المصريين بالخارج: نسعى للمشاركة بالأفكار الابتكارية في عهد الجمهورية الجديدة

أعربت الدكتورة دينا شريف عن سعادتها بلقاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووجهت خالص الشكر على إتاحة هذه الفرصة للاستماع إلى رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة والتحدث إليهم والاستفادة من تخصصاتهم، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الوزيرة مع مجموعة إفريقية منهم في يناير الماضي كانوا يروجون لمجال ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، معبرة عن امتنانها لما تبذله وزيرة الهجرة من جهود في مد جسور التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعليًا عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر تطبيق "زووم" مع عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وبحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، وذلك في إطار مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وشارك في اللقاء عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحًا كبيرًا، من بينهم مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وعلي سلامة مؤسس منصة “EMPWR” المتخصصة في مجال الصحة النفسية والمصنف ضمن أكثر 8 شباب مصريين ناجحين بالشرق الأوسط من قبل مجلة "فوربس" العالمية، ويوسف ممدوح المتخصص في مجال الموضة والإكسسوارات والأحذية المصنوعة يدويا حتى أطلق علامة تجارية عالمية في مصر، وغيرهم من المصريين والأفارقة الذين حققوا نجاحا كبيرا والمقيمين في كندا والولايات المتحدة والإمارات ونيجيريا وغانا وإثيوبيا ورواندا.

من جهته، تحدث مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، واستعرض فكرة إطلاق "سويفل" التي جاءت للقضاء على التكدس والزحام، لافتا إلى إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية العالمية بعد نجاح الشركة وتوسعها في 18 دولة حتى الآن، مؤكدا أنه وزملاؤه يسعون للمشاركة بالأفكار الابتكارية في مصر لأن الأمر أصبح مشجعا جدا في عهد الجهورية الجديدة، هذا إلى جانب إطلاق خطة للتوسع قريبًا في دول غرب إفريقيا.

فيما قال شيندو أزودو، رائد أعمال شاب من نيجيريا متخصص في مجال التكنولوجيا وخريج جامعة “MIT” الأمريكية، إنه زار مصر وانبهر بكل ما رآه من تطور وتقدم وخاصة في البنية التحتية للدولة، كما عقد عدة لقاءات مع شركات ناشئة وجهات استثمارية بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما أكد أنها دولة جاذبة للاستثمارات والمستثمرين ولها سوق كبيرة واعدة على مستوى العالم، وأنه سيأتي إلى مصر مرة أخرى أواخر شهر مارس القادم لتنفيذ مشروعه فيها، وأنه يتطلع إلى تبادل العمالة الماهرة والموهوبة فيما بين مصر ونيجيريا بما يثري التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مثمنا دور مصر الفاعل والمؤثر في القارة السمراء على كل المستويات.

وكذلك استعرض باقي رواد الأعمال تخصصاتهم وخبراتهم والمشروعات التي قاموا بتدشينها في عدة مجالات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة المائية والصحة والمستلزمات الطبية وتمكين المرأة والبنوك والتمويل والبيئة والإلكترونيات والأزياء.

وفي الختام، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن اعتزازها وفخرها بقصص نجاح كل المشاركين في اللقاء من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وقالت إن الأفكار التي تبدأ صغيرة وبسيطة من الممكن أن تتحول إلى مشروعات كبرى، مؤكدة الحرص على إشراكهم في جلسات مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم، على أن تخصص جلسة من الجلسات لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال الصناعة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتصبح منصة جامعة لهؤلاء الرواد يضعون فيها خبراتهم وأفكارهم والتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية لكل منهم، بما يسهل عملية الاطلاع والتعارف وتبادل الآراء والمقترحات وكذلك المشاركة في الأنشطة التي تطلقها الوزارة تحت مظلة مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".