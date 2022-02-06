الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» تُدشن مبادرة للتدريب على التحول الرقمي خلال إجازة «نصف العام»

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، إن هناك خطة  لتنفيذ حزمة تدريبات لوحدات التدريب من خلال تدشين مبادرة تدريب على التحول الرقمى خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، في بيان اليوم الأحد، أن الفئة المستهدفة في مبادرة التحول الرقمى هم كل رؤساء أقسام التدريب بالإدارات التعليمية ومسئولي الوحدات التدريبية في المدارس، وذلك في إطار مواكبة المديرية لاستثمار وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة التدريب والتمكين المهني للعاملين بتعليم مطروح وبناء قدرات وحدات التدريب، وخلق تنافسيه بين وحدات التدريب بالمؤسسة التعليمية.

وأضاف أن المبادرة تقوم على ثلاث مستويات المستوى الأول لإدارة التدريب بالمديرية، المستوى الثاني للإدارات التعليمية، والمستوى الثالث للمدارس.

وتابع وكيل تعليم مطروح أن ادارة التدريب قامت بإعداد برامج تنمية مهنية للتدريب على تصميم قاعدة بيانات إلكترونية تحفظ فيها الاحصائيات و البيانات مما يسهل عمل استدعاء المعلومات وقت الحاجه اليها   بسهولة ويسر في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي  حيث أن المبادرة تقوم على الربط بين كل عناصر العمليه التدريبيه من خلال إحدى التطبيقات مما يوفر الوقت و يحقق جودة الأداء.

ونوه بأن اجازة منتصف العام ستشهد تنفيذ المركز الاستكشافي لمجموعة من البرامج وورش العمل الخاصة بالأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى كورسات لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية للطلاب وأولياء الأمور .

 

 

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«تعليم مطروح» تُدشن مبادرة للتدريب على التحول الرقمي خلال إجازة «نصف العام»

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