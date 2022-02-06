الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنتقد تمديد أمريكا للرسوم المفروضة على واردات منتجات الطاقة الشمسية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

انتقدت وزارة التجارة الصينية التمديد الأخير للرسوم الأمريكية المفروضة على منتجات الطاقة الشمسية المستوردة، واصفة الخطوة بأنها غير معينة لصناعة الطاقة الكهروضوئية ومعطلة للنظام التجاري العالمي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بأن الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد ستظل سارية لأربعة أعوام أخرى بناء على نصيحة لجنة التجارة الدولية الأمريكية.

 

وذكر مسؤول بوزارة التجارة في بيان للرد على استفسارات إعلامية أنه "على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، أصرت الحكومة الأمريكية على تمديد الإجراءات بموجب البند 201".

 

وقال المسؤول إن هذه الخطوة لا تساعد التنمية الصحية للصناعة المحلية بالولايات المتحدة وتشوه نظام التجارة الدولية الاعتيادي لمنتجات الطاقة الشمسية.

 

ودعا المسؤول الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للمساعدة في معالجة تغير المناخ، ودفع التجارة الحرة العالمية، بما في ذلك منتجات الطاقة الجديدة، ودعم نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد.

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