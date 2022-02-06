مقتل 16 شخصا بعمليتي قتل جماعى على يد مجهولين وسط المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، عن مقتل 16 شخصا بعمليتي قتل جماعي على يد مجرمين مجهولين في ولاية ساكاتيكاس وسط البلاد.

وأفاد مكتب الادعاء العام بأنه "تم صباح اليوم العثور على جثث 10 أشخاص في بلدية فريسنيليو و6 أشخاص في بلدية بانفيلو ناتيرا"، مضيفا أنه تم فتح تحقيقين وسيتم الكشف عن سيرهما عبر قنوات رسمية فقط دون ذكر أي معلومات حول دوافع الجريمتين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه بولاية ساكاتيسكا منذ عدة سنوات نزاع مسلح بين عصابتي المخدرات "سينالوا" و"الجيل الجديد لهاليسكو"، الذي أسفر عن تصاعد حاد للعنف في المنطقة.

وقتل في الولاية عام 2019 أكثر من 700 شخص على يد المجرمين، بينما ارتفع هذا العدد في 2021 إلى أكثر من 1600 حالة، بينها 90% نفذت من قبل جماعات إجرامية منظمة.

وبشكل عام قتل عام 2021 في المكسيك، التي تعاني من مستويات عالية من الجريمة، 33308 أشخاص.

وعلى صعيد آخر، أفادت بيانات وزارة الصحة في المكسيك بتسجيل 12521 إصابة مؤكدة و198 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و942590 والعدد الإجمالي للوفيات إلى 306091.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.