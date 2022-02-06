طبيب روسى يحدد الأمراض المسببة لظهور المرارة فى الفم

يشعر جميع البشر ولو مرة واحدة في حياتهم بطعم حامضي أو معدني أو مر في الفم. و قد يكون هذا بسبب التدخين أو تناول أدوية معينة. ولكن قد يكون إشارة إلى أمراض خطيرة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، يشير الدكتور بافل بوغومولوف، أخصائي أمراض الكبد، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لتحديد السبب يجب قبل كل شيء معرفة عدد مرات ظهور الطعم المر في الفم. فإذا كان نادرا فلا داعي للقلق. ولكن إذا كان الشخص يعاني منه دائما، فهذا يتطلب استشارة الطبيب الأخصائي.

ويضيف، لأن السبب الرئيسي لطعم المرارة في الفم قد يشير إلى أمراض الكبد وقنوات الصفراء. وهناك سبب آخر شائع، هو داء الارتداد المعدي المريئي، الذي يعاني منه ثلاثة أرباع البشر. كما قد يكون بسبب تناول أدوية معينة تؤثر في الجهاز الهضمي.

ويقول، "الشيء المهم في الوقت الحاضر هو الحد من عدد الأدوية التي يصفها الطبيب للمريض. لأنه إذا كان عددها 5-7 أنواع، أو أكثر من عشرة، فإن احتمال ظهور طعم المرارة في الفم وارد جدا".

ويضيف، كما قد يكون السبب التهابات، تسبب خللا في عمل المعدة ومستقبلات التذوق. ومن بين العوامل المسببة للطعم المر في الفم، فقر الدم وأمراض الأسنان والإجهاد. وينصح الأخصائي بعدم علاج هذه المشكلة ذاتيا، بل مراجعة الطبيب وإجراء الفحص اللازم لتحديد سببها.

وتعد بعض الأطعمة التي نتناولها ذو تأثير كبير على أجهزة جسم الإنسان، خاصة المرارة والتي تتأثر بشكل كبير بحسب النظام الغذائي المتبع، ونستعرض في السطور التالية الأطعمة التي تضر بالمرارة ومن الممكن أن تكون الحصوات المرارة بحسب موقع "Medicalnewstoday".

الكربوهيدرات المكررة

تعتبر الكربوهيدرات جزءً أساسيًا من النظام الغذائي لمعظم الأشخاص، وفي حين أن الكربوهيدرات غير المكررة، مثل الحبوب الكاملة والشوفان، يمكن أن توفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم، فإن الكربوهيدرات المكررة قد تزيد من خطر الإصابة باضطرابات المرارة، وتشمل الكربوهيدرات التي يجب الحد منها أو تجنبها الدقيق الأبيض، الحبوب المكررة، المخبوزات الجاهزة.

- السكر

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن تناول 40 جرامًا أو أكثر من السكر يوميًا يضاعف من خطر الإصابة بحصوات المرارة، والمعاناة من الأعراض المزعجة المصاحبة لها، وتشمل السكريات التي يجب الحد منها أو تجنبها مثل: السكريات والمحليات المضافة و البسكويت والكعك والحلوى والشوكولاتة.

- الدهون غير الصحية

تعمل المرارة على إطلاق العصارة الصفراوية التي تساعد الجسم على هضم الدهون، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة والمتحولة، إلى زيادة الضغط على المرارة، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء والمعالجة والبيض كجزء من نظام غذائي غير صحي بشكل عام يكونون أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة، وتوجد الدهون غير الصحية في الأغذية التالية: اللحوم الحمراء الدهنية واللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة الأخرى.