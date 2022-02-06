الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر ينعى الطفل ريان ويدعو لأهله بالصبر والسلوان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية، السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية  الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، قبل قليل،  أنه «على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر».

 

وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

 

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما «أنقذوا ريان»، و«قلوبنا مع ريان» منصات التواصل الاجتماعي.

الطفل المغربي ريان الطفل المغربي ريان فضيلة الإمام الأكبر شعب المملكة المغربية الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون الرضا بقضاء الله وقدره الأزهر الشريف الأزهر

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وائل لطفي

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