موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا وتاريخ المواجهات بين المنتخبين 

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، في مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون للنسخة الثالثة والثلاثين، مساء الأحد، بعدما نجح الفراعنة في التأهل على حساب الكاميرون، وعبور السنغال من بوابة بوركينا فاسو.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

ويحل موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء غدٍ الأحد الموافق 6 فبراير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تجري مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي على أرضية ملعب باول بيا ستاديوم.

ويعد باول بيا ستاديوم هو ذات الملعب الذي شهد فوز الفراعنة على فريق الأسود غير المروّضة.

حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل النهائي

وعن تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا، فقد سبق وتواجه منتخبا مصر والسنغال في 13 مباراة، بواقع 11 مباراة رسمية، ومباراتين وديتين.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في 7 مواجهات، والتعادل خلال مواجهتين، بينما انتصر المنتخب السنغالي في 4 مباريات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى إذاعة مباراة مصر والسنغال بتعليق المعلق الرياضي الجزائري وليد فرحاني عبر التردد التالي:

• Programme NationalHDاسم القناة

• التردد: 11680

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• شفرة القناة: 1100000000000000