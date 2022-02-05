السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

الكومي: الانضمام لـ«تنسيقية شباب الأحزاب» أصبح حلم كل مُهتم بالعمل السياسى

الدكتورة شيماء الكومي
الدكتورة شيماء الكومي

قالت الدكتورة شيماء الكومي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانضمام إلى تنسيقية شباب الأحزاب، أصبح حلم كل شاب مهتم بالعمل السياسى

وأضافت خلال مشاركتها في صالون التنسيقية النقاشي، اليوم السبت، أن التنسيقية منصة حوارية تجمع الشباب بمختلف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم، بشرط الاتفاق على الهوية والثوابت الوطنية لإعلاء مصلحة الوطن.

وأشارت إلى أن “التنسيقية” على مدار سنوات نشأتها، عملت على إيجاد مساحات وقنوات تواصل بين الأحزاب للعمل معًا على أرضية مشتركة.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستعراض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها، بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وقالت النائبة نشوى الشريف، الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلية نحل حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية، واستطاعت أن تجمع أطياف سياسية مختلفة تحت مظلة واحدة.

وأضافت: تم إطلاق التنسيقية من 3 سنوات، ولها الآن 32 عضوًا مجلس النواب و16 آخرين بمجلس الشيوخ، و6 نواب للمحافظين، واستطاع النواب أن يكسبوا ثقة الشعب، وبدأت محاولات تكرار التجربة الناجحة لها في دول عربية مثل الأردن وغيرها.

ويستعرض الصالون الذي يذاع في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عددًا من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة، بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمون حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

وشارك في الصالون كل من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

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