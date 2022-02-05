غدًا.. «الصحة» تناقش منظومة علاج الأورام وبرامج الكشف المبكر  

تعقد وزارة الصحة والسكان، غداً الأحد، مؤتمرا صحفيا على هامش فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة الفاطمة للتعليم الطبي المهني.

وفى ذات السياق؛ كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من السرطان، وذلك فى نشرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان.

ونصحت الوزارة فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بضرورة التوقف عن تعاطى التبغ، والحفاظ على وزن صحى للجسم، ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه.

كما أشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة إستخدام الإشعاع لأغراض أمنة كالتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على التطعيم ضد الالتهاب الكبدي B.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ 90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدي، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف الدكتور وحيد دوس، أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

وكشف "دوس" عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التي تؤخذ عن طريق الفم (Sorafenib وRegorafenib)، مؤكدًا تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف "عبدالرازق" أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، في وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.