مؤمن ياسين: التعاون بين مصر والصين يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

كشف المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن التعاون بين مصر والصين يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أهم الملفات التي مناقشتها تصنيع لقاحات كورونا وتصنيع السيارة الكهربائية، موضحا أن هناك اهتمام كبير من الدولة بشأن تصنيع السيارة الكهربائية في مصر عبر التعاون بين شركة النصر للسيارات والشركات الصينية مما يسهم في نجاح المفاوضات التي تتم بين الجانبين المصري والصيني .

وأشار إلى أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية سيعمل على سرعة الانتهاء من المفاوضات حيث من المقرر توقيع عقد السيارة الكهربائية خلال الربع الأول من العام الجاري .

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين.

وتضمنت المباحثات بين السيسي وشي جين بينج، تعزيز التعاون في عدة مجالات على رأسها تصنيع لقاحات كورونا والسيارات الكهربائية، وفقاً لبيان لمؤسسة الرئاسة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس المصري إلى بكين، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك.

وثمن شي جين بينج، في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

وفي سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين؛ أكد السيسي من جانبه، حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين في مصر والصين، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية.

وتابع: "لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات"، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات الصينية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

وشهد اللقاء، التباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، فضلاً عن تعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات الصينية في مكافحة جائحة كورونا.