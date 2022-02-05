«ثمن المتعة الحرام».. تفاصيل محاكمة سيدة و4 متهمين بقتل شابين فى المنصورة

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل و4 آخرين متهمون باستدراج شاب ونجل عمله وقتلهما، بعد اختلافها معهم على سعر قضاء ليلة محرمة كونها اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، إلى جلسة 9 مارس المقبل لسماع المرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخري والمستشار على أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "محمود.م.ط.ا" 23عاما، مبلط سيراميك، وشقيقه "إسلام" محبوس،21 عاما، فلاح، و"عبده.م.م.ع" 19عاما، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"عزة.إ.ح.إ"، محبوسة، 33عاما، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما عمر ابراهيم محمد دياب عمر، ونجل عمه محمود محمد محمد دياب عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

أمر الإحالة

كما تضمن أمر الإحالة أن المجني المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمكان المتفق علي ارتكاب الجريمة فحضرا مستقلين الدراجة النارية خاصة المجني عليه الأول وبوصولهما بادر الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض"سنجة على رأسه فأسقطه أرضا ثم استحصل على سلاح أبيض"مطواة" من المتهم الثاني مسددا له طعنة استقرت بصدره، ولمحاولة المجني علية الثاني الذود عنه بادره المتهم الثالث بطعن بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات استقرت بصدره ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الابيض"سنجة" مسددا لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما للتأكد من مفارقتهما الحياة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحيهما.

واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين تقدمتهما الأولى وتلتهما الثانية وهي أنهم فى ذات الزمان والمكان خطفوا بالتحايل المجني عليهما بأن استدرجت المتهمة الخامسة المجني عليه الأول بزعم ممارسة الرذيلة معها فحضر ورفقته المجني علية الثاني واقتادتهما بالدراجة النارية استقلالهما حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمحل المتفق عليه مع المتهمين الأول والثاني والثالث فباعدوا بين المجني عليهما وذويهما .

سرقة المنقولات

كما ارتكب المتهمون سرقة المنقولات "دراجة نارية هاتف محمول والمملوكة للمجني عليه عمر إبراهيم محمد دياب، وكان ذلك ليلا وما أن أتموا جريمتهم حتي ختي تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات حال إحراز اسلحة بيضاء"سنجة ومطوتين".

وأدلى محمد البنا، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس فى ذلك الوقت بشهادته، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه الأول والمتهمة الخامسة نشب على إثرها خلاف فيما بينهما حول المقابل المادي الذي تتقاضاه فتعدي المجني علية على المتهمة بالضرب، مما أوغر فى صدرها قبله فعقدت العزم على التخلص منه، وذلك بأن اتفقت مع المتهم الأول على الانتقام منه مقابل أن يتحصل على الدراجة النارية المملوكة للمجني علية ويقسم حصيلة بيعها مع المتهمين الثاني والثالث اللذين سيستعين بهما فى ارتكاب جريمته.

كما أكد فى تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا على أن تقوم المتهمة الخامسة باستدراج المجني عليه الأول لمحل الواقعة ونفاذا لذلمم هاتفت المتهمة المجني عليه الأول لإزالة الخلافات طالبة منة الحضور لممارسة الرذيلة فحصر وبرفقتة المجني عليه الثاني مستقلين"موتوسيكل".

فاستدرجتهم المتهمة الى محل الواقعة المتفق عليه حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع وبوصولهم إليها بادر المتهم الأول بضرب المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة" على رأسه فأسقطه أرضا، ثم استحصل على سلاح أبيض مطواه من المتهم الثاني مسددا له عنه استقرت بصدره ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عن المجني عليه الأول بادر المتهم الثالث بطعنة بسلاح أبيض «مطواة» عدة طعنات وسرقوا هواتفهم المحمولة والدراجة النارية.