الاثنين.. «زهراء المعادي» تعتمد زيادة رأس المال إلى مليار جنيه

تعتمد شركة زهراء المعادي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الجمعية العامة التي ستقام بعد غد الاثنين زيادة رأس مال الشركة إلى مليار جنيه .

وكانت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، قالت إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 7 فبراير 2022، زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وأضافت الشركة فأن الجمعية العامة العادية ستناقش في اليوم ذاته، النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 264 مليون جنيه ليصبح 528 مليون جنيه، تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وتناقش الجمعية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح بلغ 211.01 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.5 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 113.44 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.