لطلاب الثانوية.. الأوراق والمستندات المطلوبة قبل دخول الامتحانات؟

أعلنت المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الثانوي لخوض الامتحانات التى تبدأ 11 يونيو المقبل.

فى السطور التالية، ترصد “الدستور” الأوراق المطلوبة والمواعيد المقررة للطلاب.

_ طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وذلك بعد كتابة كافة البيانات بها.

_ لا بد من وجود صورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر فى الملف.

_ شددت المديريات على تواجد شهادة الميلاد الأصلية للطالب.

_ إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

_ شددت وزارة التعليم على وجود طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال.

_ تقدم الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك.

_ لا بد من توافر إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتين منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات).

_ نبهت المديريات ايضًا على تواجد وصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

وشددت وزارة التعليم في خطاب رسمي لها أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة التقديم للاستمارة الالكترونية بعد المواعيد المحددة لها.

وكشفت الوزارة كل التفاصيل عن التسجيل الإلكتروني وهي كالتالي:

- تقوم الإدارة العام لنظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير لعام ٢٠٢٢ بإتاحة التسجيل.

- اخر موعد للتسجيل الاستمارة هو الخميس الموافق ٢٤ فبراير بعام ٢٠٢٢.

- يبدأ الطلاب في تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الاحد ٢٠ فبراير لعام ٢٠٢٢.

- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع البيانات.

- موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس ٣ مارس لعام ٢٠٢٢.