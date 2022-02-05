السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«متحف المخطوطات» بجناح الأزهر يستقطب الباحثين وطلاب العلم في معرض ‏الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

تشارك مكتبة الأزهر الشريف بركن خاص للمخطوطات وبانوراما الأزهر في جناح الأزهر بمعرض ‏القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53)، حيث قدم «متحف المخطوطات» خدماته ‏للجمهور من خلال التعريف بالمخطوطات وأوائل المطبوعات وبعض ‏والصور التي تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ الأزهر الشريف.‏

يقول الأستاذ أحمد كامل، منسق «متحف المخطوطات» والمشرف على بانوراما ‏الأزهر بجناح الأزهر، إن مخطوطات مكتبة الأزهر تمتاز بتنوعها الزمني، فهناك ‏مخطوطات ألفوية النسخ وهناك مخطوطات في العصر المملوكي والعصر العثماني، ‏بالإضافة إلى تنوع الفنون وكذلك النسخ الفريدة.‏

ويحتوي متحف المخطوطات على كتب لأوائل المطبوعات مثل: «لسان العرب» ‏لابن منظور، وهو من أهم وأبرز الكتب، وكتاب «ملابس الجيش المصري»، ‏بالإضافة إلى بعض الوثائق والصور التي تؤرخ لمراحل من تاريخ الأزهر الشريف ‏مثل ثورة 1919 والعدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف، ومن أبرز المخطوطات التي ‏يقدمها: «تقويم الكواكب السيارة» للخطابي في علم الفلك، و«رسالة في أسماء مكة» ‏للشيخ أحمد السجاعي في فن التاريخ، بالإضافة إلى «منظومة ابن سينا» في مجال ‏الطب.‏

ويوجد بمتحف المخطوطات باحثون يقومون بالشرح والإرشاد للزائرين من خلال ‏توضيح أهمية المخطوطة وناسخ وخطها وتاريخ نسخها، وما يفلت الانتباه في ‏المتحف أن زائريه لا يقتصر على الباحثين في مجال المخطوطات بل يشمل ‏الشباب والأسر وطلاب العلم.‏

تشير الأستاذة سارة عبد المنعم، عارض بمتحف المخطوطات وبانوراما، ‏إلى أن ‏المتحف يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي انجذب إلى الصور والوثائق ‏وأوائل المطبوعات والتقاط الصور لهذه المخطوطات والتقاط الصور التذكارية داخل ‏ركن المتحف في الجناح، كما تأتي إلى المتحف رحلات للطلاب المهتمين بهذا ‏المجال، لمعرفة التاريخ واستدعاء ‏عظمة الماضي ‏وزيادة المعرفة.‏

التقينا الطالب مفتاح العارفين عدنان، خلال زيارته لمتحف المخطوطات، وسألناه ‏عن سبب زيارته فقال إنه زار المتحف للاطلاع على المخطوطات التاريخية ومعرفة ‏مراحل إنشاء وتطور الدراسة بالأزهر الشريف، والتعرف على الدور الوطني للأزهر ‏في مصر وكيف تقوم المؤسسة الدينية الأزهرية بدور مهم وبارز في خدمة المجتمع ‏المصري والشعوب العربية والإسلامية.‏

ويؤكد محمد يوسف، باحث في الدراسات العليا، أن متحف المخطوطات يحتوي ‏نسخ قيمة لمجموعة متنوعة من المخطوطات الجديرة بزيارة المتحف للاطلاع عليها ‏ومعرفة التفاصيل عنها التي تهم البحث العلمي وطلاب العلم المهتمين بهذا المجال، ‏للتحقيق في هذا العلم وهذا المجال، وقد جاء محمد رفقة زميله سيد جمعة صادق، ‏الباحث بالدراسات العليا، الذي قال إن المخطوطات لا تقتصر على الباحثين فقط ‏وإنما ينبغي تعريف الجمهور بها لمعرفة تراثه وتاريخه وخصوصًا في ظل هذه ‏الحملات الشعواء على تراث الأمة الإسلامية.‏

مكتبة الأزهر الشريف الأزهر بمعرض القاهرة تاريخ الأزهر الشريف العصر المملوكي لسان العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

وفاة ضحية جديدة بـ«مذبحة الزمالك»

«الجندى المجهول».. من هو علي الصحراوي المشارك في عملية إنقاذ «ريان»؟

غياب ابنة الفنان رشوان توفيق عن جلسة الدعوى.. الشهود: لم يستغل التوكيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟