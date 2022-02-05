السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

زعيم داعش
زعيم داعش

أثار الاجتماع الذي عقد بين أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، و توماس نايدز السفير الأمريكي لدى تل أبيب، تساؤلات كثيرة حول مدى التعاون الذي تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عملية اغتيال أبوإبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا.

والتقى كوخافي، أمس الجمعة، بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، وهي المرة الأولى التي يجتمعان فيا منذ تعيين نايدز سفيرًا للولايات المتحدة لدى تل أبيب، في شهر نوفمبر الماضي، كما أن ذلك اللقاء جاء بعد نحو 24 ساعة على إعلان واشنطن لمقتل زعيم تنظيم داعش.

اجتماع بين كوخافي ونايدز

وتسعى إسرائيل وأمريكا إلى زيادة سبل التعاون بينهما، تحديدًا في مجال التنسيق الأمني، في منطقة الشرق الأوسط، ضد أي نفوذ او تمركزات إيران وكذلك، الميليشيا والجماعات الإرهابية، خاصةً داخل سوريا.

 وخلال اللقاء، بحث كوخافي ونايدز التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الجيش الإسرائيلي، كما ناقشا التهديدات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الإيراني.

وكذلك، تتضمن  الاجتماع بحث الفرص المتاحة لتوسيع التعاون الأمني بين إسرائيل وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

حادث وفاة مواطن فلسطيني أمريكي

من جانبه، أعرب كوخافي عن تقديره للالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، وكذلك استمرار التعاون بين جيشي الجانبين، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وتطرق رئيس الأركان الإسرائيلي إلى حادث وفاة المواطن الفلسطيني - الأمريكي عمار عبد المجد أسعد، مؤكدا أنه إلى جانب التحقيق المعمق الذي يجري حاليا، فإن تحقيق الشرطة العسكرية لا يزال مستمرا.

وبدأت إسرائيل التحقيق في حادث استشهاد المسن الفلسطيني جراء احتجاز قوات الجيش له وتكبيله وهو مصاب، وذلك بعد أن طالبت الحكومة الأمريكية بتبين ملابسات الأمر.

إطلاع أمريكا لإسرائيل على «عملية سوريا»

وجاء اجتماع رئيس كوخافي ونايدز أيضًا في ظل التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على عزمها اغتيال زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك وسط ترحيب إسرائيلي واضح بنتائج العملية.

وأبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل، مسبقًا، عبر قنوات أمنية، بعملية اغتيال زعيم تنظيم داعش، خاصةً أن ذلك الشخص كان مسئولا عن ملف إسرائيل في التنظيم الإرهابي، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

في السياق ذاته، أعرب بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، فور الإعلان الأمريكي، عن ترحيبه بالعملية الأمريكية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

وقال جانتس، الذي كان يزور البحرين حينها، وتوجه إلى قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي هناك - والذي يقع على الحدود مع إيران: "لقد كانت عملية مهمة وشجاعة مع عدد غير قليل من القوات، وعلى مسافة كبيرة".

​سوريا​ أمريكا إسرائيل تنظيم داعش داعش رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي السفير الأمريكي

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وائل لطفي

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