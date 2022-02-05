أنشطة «التضامن» في أسبوع (فيديو)

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٩ يناير إلى ٤ فبراير وجاءت كالتالي:

السبت 29 يناير

التضامن الاجتماعي تكذب الخبر المتداول بأن مواطنا يعول أسرته بمعاش تكافل وكرامة ووجدوا في حسابه بالبنك ٢٢ مليون جنيه وتبين أن المواطن لا يستفيد من برنامج “تكافل وكرامة" والأسرة تصرف معاش تأميني وليس لديه أي أموال بالبنوك.

ممثلو 10 دول عربية يزورون مركز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان ببورسعيد للاطلاع على تجربة مصر في التنمية المجتمعية للمتعافين ونقلها لبلادهم.

عقد اجتماعا مع مسئولي الوزارة بشأن متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الأحد 30 يناير

القباج تطلق مؤتمر "حوكمة الأداء المؤسسي" من وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين كفاءة وفعالية الأداء وتقوية آليات مكافحة الفساد بالوزارة.

المشاركة في افتتاح جلسة تداول البورصة بمناسبة إطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي الإعاقة بحضور وزراء الهجرة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال العام.

القباج تشارك في اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن حوكمة منظومة الدعم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.

التقت برئيس الوزراء لاستعراض جهود مكافحة الإدمان والتعاطي وطرح الخطة القومية في حضور رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ضمن استفتاء مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة، اختيار القباج ضمن السيدات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية والمجتمعية هذا العام لدورها في مجالات الحماية الاجتماعية والسياسات التنموية.

الإثنين 31 يناير

وزيرة التضامن الاجتماعي وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" يتفقدان أنشطة برنامج "وعي" التي تقدمها الوزارة في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

التقت اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل التعاون بشأن تبادل البيانات وفي تعزيز فرص التمكين الاقتصادي، وفي المشروعات التنموية بمحافظات الوجه القبلي.

توزيع الدفعة الثانية من بطاقات "ميزة" للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لأكثر من مليون مستفيد في 6 محافظات وهي: الجيزة وأسيوط وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

"فرصة" يبدأ جلسات التحفيز وتعديل السلوك لمستفيدي البرنامج من عملاء "تكافل وكرامة" لتشبيكهم بوظائف القطاع الخاص الملائمة بمنطقة برج العرب.

الثلاثاء 1 فبراير

برتوكول تعاون بين وزارتي النقل والتضامن وصندوق عطاء للاستثمار الخيري لإتاحة محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق للأشخاص ذوي الإعاقة.

-برنامج "فرصة" يشارك في قافلة لحصر احتياجات أهالي منطقة حدائق أكتوبر "السكن البديل".

- انعقاد اللجنة العليا لتأثيث الوحدات السكنية في المناطق المطورة للإسراع في خطة تأثيث ثلاث مناطق بالخيالة ومنطقة زهور15 مايو والديسمي.

- بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن انتظام صرف معاشات فبراير لأكثر من 550 ألف مواطن بإجمالي مبلغ مليار و241 مليون جنيه تقريباً.

- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق أطفال وكبار بلامأوي بإنقاذ مواطنين بلامأوي في ٤ محافظات.

الأربعاء 2 فبراير

- تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وجهت وزيرة التضامن الهلال الأحمر المصري بإرسال مساعدات إغاثية إلي دولة لبنان بشكل عاجل بالتنسيق مع جمعيات مصر الخير ورسالة، وبنوك الطعام والكساء.

- وتنعي الدكتور نبيل صموئيل أبادير المدير العام الأسبق للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

-افتتاح 5 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجاناً.

-المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينتهي من حصر الأطفال بلا مأوى، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ويُعد لإطلاق تقرير حول "أوضاع الأطفال والكبار في الشارع".

الخميس 3 فبراير

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور محافظة أسوان وتستهل زيارتها بتسليم 40 منزلًا لأهالي قرية المنصورية بعد إعمارها من قبل مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة.

- وتسلم مجموعة من صيادي أسوان مراكب مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك في إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان" وتحسين ظروف عمل العمالة غير المنتظمة.

- وتتفقد القافلة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للحد من مسببات العمى.

-وتطلق المشروع التنموي "إحياء الحرف التراثية لأهالي النوبة" الذي يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة وتدريب الحرفيين وتزويدهم بأحدث أدوات العمل.