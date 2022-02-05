السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والفاتيكان تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه اليوم السبت، مع رئيس الأساقفة نائب وزير خارجية الفاتيكان إدجار بينيا بارا، آخر المستجدات بالمنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في العالم أجمع بما يسهم في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدي للتطرف.

وتطرق الجانبان إلى مشاركة الفاتيكان في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي المهم الذي يجمع نحو 192 دولة في نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية والتحفيز على العمل الدولي الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

من جانبه، أشاد رئيس الأساقفة بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي، مؤكدًا الجهود الرائدة التي تقوم بها الإمارات، لا سيما على الصعيد الإنساني والحرص على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التفاهم المشتركة.

ابوظبى الفاتيكان الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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