تجديد حبس المتهمين بقتل شاب لسرقة «توك توك» بالعياط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل شاب لسرقة التوك توك الخاص به بمنطقة العياط 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

شهدت قرية بالعياط في الجيزة حادثا مؤلما عندما أقدم 3 عاطلين على قتل سائق توك توك خرج للقمة عيشه ورجع جثة به طعنات عثرت عليه أسرته في ظروف غامضة وسط الزراعات بالعياط، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة وكشف لغز الحادث بعدما تم اكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية وفرار المتهمين، حيث أمرت النيابة بدفن الجثمان بعد التشريح.

وتوصلت التحريات إلى أن الغرض من القتل هو السرقة "سرقة مركبته التوك توك" عندما قاومهم المجنى عليه طعنوه عدة طعنات نافذة ولقي مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذا جريمة القتل والسرقة واستعانا بشقيق أحدهما لبيع التوك توك بـ 38 ألف جنيه، حصلا منها على 10 آلاف جنيه، مؤكدين أنّ المجني عليه؛ حاول ضرب أحدهما والهروب بـ التوك توك، لكنهما أحبطا محاولته وقتلوه. تلقى قسم شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان طفل ملقي في منطقة الزراعات، ومصاب بطعن نافذ في الجسد.

وتبين أن المجني عليه سائق توك توك ويدعى "أحمد أشرف" يبلغ من العمر 25عاما، وألقوا بجثته بالطريق، لسرقة مركبة التوك توك الخاص به بمركز العياط وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المجني عليه طفل، ويعمل على توك توك، لمساندة أسرته على متطلبات الحياة والمعيشة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته،للوصول لمرتكبي الواقعة.