221 ألف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين وكوريا الجنوبية وروسيا

سجلت الفلبين وكوريا الجنوبية وروسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 221.051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، أنه تم تسجيل 7 آلاف و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 3 ملايين و601 ألف و471 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس لاتزال مستقرة عند 54 ألفا و214 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 22 ألفا و539 مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و410 ألاف و821 شخصا. فيما انخفض عدد حالات الإصابة النشطة في الفلبين إلى 136 ألفا و436 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة ، تجاوزت 30 ألف إصابة لأول مرة وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - اليوم - أنه تم تسجيل 36 ألفا و362 إصابة جديدة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 971 ألفا و18 حالة.

وأضافت الوكالة أن حصيلة الإصابات اليومية تخطت 30 ألف إصابة بعد 3 أيام فقط من تجاوز 20 ألف إصابة لأول مرة في 2 فبراير الجاري، مع تسجيل 20 ألفا و269 حالة، فيما لم يؤد الارتفاع الحاد في الإصابات اليومية بعد إلى ارتفاع حالات الوفيات والحالات الخطيرة بكورونا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 6 آلاف و 858 حالة بنسبة 0.71%.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية - أمس الجمعة - تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين، حيث تكافح البلاد لاحتواء سلالة أوميكرون المتحورة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم تسجيل 177 ألفا و282 إصابة جديدة بالفيروس، و714 وفاة ناجمة عنه.

وأضاف المقر - في بيان - أن 18 ألفا و32 مريضا بكوفيد-19 أدخلوا المستشفيات خلال الفترة نفسها، في زيادة بنسبة 1,3 % عن اليوم السابق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وذكر أنه خلال الفترة نفسها تعافى من الإصابة 60 ألفا و507 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وفي المجمل، سجلت روسيا منذ بداية الجائحة أكثر من 12,6 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 334 ألف وفاة ناجمة عنه.