«مشروعك» قدًم تمويلاً يزيد عن مليار و837 مليون جنيهًا فى بنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك قد وصل إلى واحد مليار و837مليون و366 ألف جنيها، استفاد منها 13 ألفًا و791 مشروعا، ووفرت 21 ألف و769 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يناير 2022.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع وهي مصر،الأهلي،القاهرة،الزراعي، الإسكان،الأسكندرية هدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غيرالموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري،الذي أعدته نهى محمد مدير مبادرة"مشروعك"على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

مشيرة إلى توجيهات محافظ بنى سويف بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.