العثور على جثة قتيل مجهول الهوية بين الزراعات بقرية شكشوك بالفيوم

عثر الأهالي بقرية شكشوك بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم على جثة شاب قتيلا بين الزراعات بطريق عزبي اللواج المؤدي الي عزبتي الزغيبي وابو عيش وتم إبلاغ قوات الشرطة التي حضرت لمكان الواقعة ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بعثور أهالي قرية شكشوك بمركز ابشواي علي جثة شاب مجهول الهوية قتيلا علي إثر طلقات نارية بأماكن متفرقة في جسده وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن موقع الجثة بمدخل عزبة اللواج المؤدي الي قريتي الزغيبي وابو عش وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم عن إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة بمساحة تزيد عن 68 ألف م2، ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ19 لإزالة التعديات، التى انطلقت الأسبوع قبل الماضي، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت مدير عام أملاك الدولة، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على مساحة 68131 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية.

وكشف مدير عام أملاك الدولة، بأن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 326 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 12374 متر مربع، وإزالة 280 حالة على أراضي الزراعة بمساحة 49205 متر مربع، وإزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متر مربع، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.