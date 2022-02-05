السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

25 ألف خريج سنويا لمدارس التعليم الفني فى بنى سويف

اللقاء
اللقاء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع مسؤولى التعليم الخطوات والإجراءات التي تقوم بها المديرية للنهوض بالتعليم الفني ، ضمن خطة الوزارة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع  المحافظة لتطوير منظومة التعليم الفنى من خلال الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد المهنى وكذلك ريادة الاعمال ودعم الابتكار وانطلاقا من الاهتمام بتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب،لمناقشة نتائج الاجتماع الذي  عقد بديوان المديرية، وبحضور إيمان عبد الحميد مسؤول أول ميداني المحافظة بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وباقي أعضاء الوحدة

وتضمن الاجتماع بحث تعزيز وتفعيل دور  وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دورها في جميع المدارس، والاهتمام بتوعية الطلاب بأهمية العمل الحر وريادة الأعمال وذلك من خلال التدريب المتقن لطلاب مدارس التعليم الفنى،وتوفير فرص العمل المتوافقة وتخصصاتهم فور تخرجهم، مع ضرورة التوسع في تدريب المعلمين واعداد كوادر من الميسرين من معلمى التعليم الفنى وذلك من خلال حقائب تدريبية معتمدة ونشر ثقافة الجدارات بالمدارس والاهتمام بورش العمل للطلاب وتنظيم زيارت ميدانية للمصانع لربط الطالب بسوق العمل  

وأشار "عبد التواب" إلى ضرورة قياس النتائج والتواصل مع الطلاب بعد تخرجهم ، مما يسهم في قيام الوحدة من خلال  انتظام الطلاب بالدراسة وتعلم إدارة الفرص وإعداد الخطط البديلة وكذلك تكوين صف ثاني من القيادات وتحقيق الهدف الأمثل للتعليم الفني بتخريج طالب مدرب ومؤهل لسوق العمل مما يحد من البطالة

وأشارت إيمان عبد الحميد مسئول أول ميداني محافظة بني سويف أنه تم تدريب 5882 طالباً من خلال الوحدة،موضحة أن إجمالي عدد المدارس التي تقدم خدمة الإرشاد المهني 18 مدرسة بالمحافظة ، فيما يبلغ  عدد المدارس التي يوجد بها وحدات توظيف 4 مدارس والتي  تعمل على توفير فرص العمل بالمصانع، منوهة عن قيام الوحدة بإعداد استمارة باحث عن العمل والتي أثمرت عن  توظيف 479 من  الطلاب البنين وعدد 324 من الفتيات

وأضاف كامل محمد أبوطالب مدير عام التعليم الفني أن خريجي مدارس التعليم الفني بمحافظة بني سويف يزيد عن 25 ألف خريج سنويا وأن عدد مدارس الجدارات 13 مدرسة، مثمناَ أهمية دور  وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل في مجال تدريب أكبر عدد من الطلاب وذلك لربط مخرج التعليم الفني بسوق العمل

بني سويف التعليم الفنى وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس التعليم الفني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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وائل لطفي

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