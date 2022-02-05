ضبط 116 قضية فى مجال مكافحة جرائم النقد و الإختلاس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (116) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الكسب غير المشروع - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة)..بقيمة إجمالية بلغت (518٫577٫561 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.