السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 116 قضية فى مجال مكافحة جرائم النقد و الإختلاس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (116) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الكسب غير المشروع - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة)..بقيمة إجمالية بلغت (518٫577٫561 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وزارة الداخلية التعدي على الأراضي الزراعية الاموال العامة الكسب غير المشروع التعدي على الأراضي الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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