السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل في شمال سيناء

القوات المسلحة
القوات المسلحة

 افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مسجد رياض الصالحين بقرية (وادي الحاج) بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء، اليوم السبت.

وبدأت الفعاليات بمراسم الافتتاح للمسجد، أعقبها تأدية الحضور والمدعوين لشعائر صلاة الجمعة، وعقب الصلاة التقى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بشيوخ وعواقل سيناء و ألقى كلمة أكد - خلالها - أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء، مشيرا إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء، و ذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه، أشاد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لأهالي سيناء، مؤكداً أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم في تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل و مستقبل مشرق.

ومن جانبهم.. عبر شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن و الأمان بكافة أنحاء مدن و قرى سيناء، و صولاً لإحداث التنمية الشاملة بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي سيناء، وعرفاناً بما يقدمونه من جهود و تضحيات لمساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة للحفاظ على راية الوطن وصون أمنه واستقراره.

حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة شمال سيناء ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وعدد من الشخصيات العامة.

الدولة المصرية سيناء أرض سيناء المجتمع المدنى جزيرة سيناء

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وائل لطفي

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