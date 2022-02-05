شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 424 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 62.800 طن – 226 بطاقة، وضبط (30 قضية غش غذائي) بمضبوطات بلغت (87.649 طن – 51609 عبوة – 3 قطعة).

كما تم ضبط 32 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (27.381 طن، وضبط (23 قضية غش غير غذائي) بمضبوطات بلغت (20.700 طن – 2989 عبوة – 22802 قطعة - 2500 لتر- 2000متر، وضبط (35 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (34300 لتر – 05 إسطوانة).