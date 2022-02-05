السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الامن
الامن

شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 424 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 62.800 طن – 226 بطاقة، وضبط (30 قضية غش غذائي) بمضبوطات بلغت (87.649 طن – 51609 عبوة – 3 قطعة).

كما تم ضبط 32 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (27.381 طن، وضبط (23 قضية غش غير غذائي) بمضبوطات بلغت (20.700 طن – 2989 عبوة – 22802 قطعة - 2500 لتر- 2000متر، وضبط (35 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (34300 لتر – 05 إسطوانة).

الأجهزة الأمنية مواد بترولية أمن أسطوانات بوتاجاز اجهزة الامن حملة تموينية قضية تموينية متنوعة

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