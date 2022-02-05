السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جهزي بشرتك لعيد الحب

عيد الحب
عيد الحب

أيام ونستقبل عيد الحب وهو  اليوم الذي يعبر فيه العشاق عن عاطفتهم ويركزون على مشاعر الفرح والمتعة، سواء كنت عازبًا أم لا، فلا شيء يمنعك من الوقوع في حب نفسك والاعتناء بها، خاصة بشرتك تحتاج منك الأهتمام قبل عيد الحب.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ timesofindia” كيف تجعل بشرتك جاهزة عيد الحب، و تقترح بوجا مالهوترا؟ خبيرة المكياج توضح بعض النصائح السهلة لإعداد بشرتك للتألق في هذا اليوم الخاص ومن أبزرها:

الترطيب 

يجب عليكي البدء بنظام العناية بالبشرة باستخدام الترطيب الأساسي للبشرة.

التقشير

قشري الجلد باستخدام مقشر لإزالة الأوساخ والتلوث وخلايا الجلد الميتة، حيث يساعد التقشير المنتظم على تنظيف المسام المسدودة ويمنع التشققات، ويمكن أيضًا استخدام مقشر منزلي الصنع.

نظام ليلا ونهارا

من المهم اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة ليلاً ونهارًا.

نظام غذائي 

 من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي، حتي نحافظ علي نضارة البشرة

تناول الماء

 تناول كمية وفيرة من الماء طوال اليوم للتخلص من السموم.

القناع السريع 

 يعتبر القناع السريع للورق مثالياً لبشرة متوهجة فورية.

بفيتامين C و E 

 غذي بشرتك بسيروم جيد غني بفيتامين C و E وحمض الهيالورونيك، والأمصال التي تحتوي على الريتينول لها فوائد مضادة للشيخوخة وهي جيدة للبشرة الناضجة.

منتجات التجميل الطبيعية

استخدام منتجات التجميل الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية الضارة والبارابين والكبريتات. 

واقي الشمس

لا تنسي ولا تتخطى وضع واقي الشمس حتي في الشتاء فاهو من أهم الأشياء التي يجب وضعها لحماية البشرة.

نظام العناية بالشفاه

نظام العناية بالشفاه لا يقل أهمية عن نظام العناية بالبشرةفا يجب عليكي القيام بتقشير الشفاه باستخدام مقشر الشفاه، بإضافة إلي استخدم مرطب شفاه . 

حافظي على الماكياج في حده الأدنى ودعي التركيز أكثر على البشرة نظرًا لأن أحمر الشفاه الأحمر هو اللون المثالي لهذه المناسبة يجب أن يتوفر لديكي بشكل أساسي.

نستقبل عيد الحب الترطيب تجعل بشرتك جاهزة بشرتك جاهزة عيد الحب بوجا مالهوتر عيد الحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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