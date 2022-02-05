المنزلاوى: الفراعنة قادرون على تحقيق الفوز بالبطولة الافريقية الثامنة

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن نجوم الفراعنة قادرون على الفوز بالبطولة الإفريقية الثامنة بعد أن يحققوا الفوز على منتخب السنغال فى المباراة التى تقام بينهما غداً الأحد.

وقال "المنزلاوى" إن التطور الايجابى والسريع والكبير فى أداء نجوم المنتخب المصرى يؤكد أن هناك نجوماً كباراً داخل منتخب الفراعنة لديهم القدرة على تحقيق الفوز فى مثل هذه البطولات الكبيرة متقدماً بالتهنئة القلبية لشعب مصر العظيم ومنتخب مصر الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة بأداء رجولى وبطولى بقيادة النجم العالمى والاسطوره الكابتن محمد صلاح ، معربا عن سعادته الغامرة بالروح الحماسية والأجواء الاحتفالية التي شهدها من جماهير منتخب مصر بالمدرجات خلال المباراة ومشيداً بالتفاف الجماهير المصرية والعربية لمساندة ودعم المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة إفريقيا وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني ليلتقي في نهائي البطولة بالمنتخب السنغالي.

ونجح منتخبنا الوطنى المصرى فى التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس الماضي على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء غدا الأحد ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة فى تاريخه. ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.