السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند: 21 وفاة و10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت، تسجيل 10 آلاف و490 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أنه تم تسجيل عشرة آلاف و185 إصابة جديدة بين السكان و88 بين نزلاء السجون و217 إصابة قادمة من الخارج. 

ومن بين حالات الإصابة المحلية، عشرة آلاف و152، تم تأكيدها في المستشفيات و33 عبر اختبارات جماعية.
ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و486 ألفًا و122 إصابة، من بينها 262 ألفًا و687 حالة، هذا العام، وتعافى مليونان و375 ألفًا و388، بشكل كامل، حتى الآن، وبلغت حصيلة الوفيات، 22 ألفًا و271 حالة، منذ بدء الجائحة.

ويُشار إلى أن تايلاند جربت العديد من برامج التأشيرة والحجر الصحي والسياحة على مدار العامين الماضيين لدعم قطاع كان يساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء، حيث سجل 40 مليون سائح أجنبي بأكثر من 60 مليار دولار في عام 2019.

وفي آواخر ديسمبر الماضي، علقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، برنامج السياحة بدون الحجر الصحي بعد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بالمتحور أوميكرون بين الوافدين الأجانب وفي العديد من المجتمعات المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة التايلاندية القول عقب اجتماع لفريق العمل الرئيسي المعني بمواجهة وباء كورونا إنه يمكن للمسافرين الدوليين من جميع البلدان التقدم للحصول على تأشيرات بموجب ما يسمى ببرنامج "تيست آند جو" (الدخول بعد الفحص) اعتبارًا من أول فبراير. 

وقال وزير المالية «أرخوم تيرمبيتايابايست»: «لم يعد بإمكاننا إغلاق حدودنا، لأن الخسائر الاقتصادية سوف تكون باهظة للغاية.. يجب أن تسير إعادة الفتح والتعامل مع الوباء جنبًا إلى جنب».

الجائحة الصحة التايلاندية الصحة تايلاند كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

للمرة الثانية.. صخرة تعيق الوصول للطفل ريان وتتسبب فى تأخير عملية الإنقاذ

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

مع يومه العالمي.. الصحة تكشف إجراءات الوقاية من السرطان

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ