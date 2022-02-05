تايلاند: 21 وفاة و10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت، تسجيل 10 آلاف و490 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أنه تم تسجيل عشرة آلاف و185 إصابة جديدة بين السكان و88 بين نزلاء السجون و217 إصابة قادمة من الخارج.

ومن بين حالات الإصابة المحلية، عشرة آلاف و152، تم تأكيدها في المستشفيات و33 عبر اختبارات جماعية.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و486 ألفًا و122 إصابة، من بينها 262 ألفًا و687 حالة، هذا العام، وتعافى مليونان و375 ألفًا و388، بشكل كامل، حتى الآن، وبلغت حصيلة الوفيات، 22 ألفًا و271 حالة، منذ بدء الجائحة.

ويُشار إلى أن تايلاند جربت العديد من برامج التأشيرة والحجر الصحي والسياحة على مدار العامين الماضيين لدعم قطاع كان يساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء، حيث سجل 40 مليون سائح أجنبي بأكثر من 60 مليار دولار في عام 2019.

وفي آواخر ديسمبر الماضي، علقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، برنامج السياحة بدون الحجر الصحي بعد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بالمتحور أوميكرون بين الوافدين الأجانب وفي العديد من المجتمعات المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة التايلاندية القول عقب اجتماع لفريق العمل الرئيسي المعني بمواجهة وباء كورونا إنه يمكن للمسافرين الدوليين من جميع البلدان التقدم للحصول على تأشيرات بموجب ما يسمى ببرنامج "تيست آند جو" (الدخول بعد الفحص) اعتبارًا من أول فبراير.

وقال وزير المالية «أرخوم تيرمبيتايابايست»: «لم يعد بإمكاننا إغلاق حدودنا، لأن الخسائر الاقتصادية سوف تكون باهظة للغاية.. يجب أن تسير إعادة الفتح والتعامل مع الوباء جنبًا إلى جنب».