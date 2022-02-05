السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلومبيرج» تحذف منشورا بعد نشره بعنوان «روسيا تغزو أوكرانيا»

أوكرانيا
أوكرانيا

حذفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية منشورا بعنوان"روسيا تغزو أوكرانيا" بعدما نشرته على صفحتها وعللت تراجعها بأنه "عنوان خاطئ".

وبحسب بيان للوكالة: "نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات، وتم نشر العنوان" روسيا تغزو أوكرانيا "عن غير قصد في حوالي الساعة 4:00 مساء على موقعنا على الويب، ونأسف بشدة للخطأ، تمت إزالة العنوان ونحقق في سبب الخطأ".

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة نيويورك بوست على تويتر العنوان الأصلي للوكالة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، قد دعت أمس إلى ضرورة وقف الهستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا.

وقالت في تصريحات صحفية، أمس الجمعة:"نشهد كل يوم الحملة الإعلامية والسياسية للغرب التي تهدف إلى حياكة الأسطورة عن تهديد روسي بشأن هجوم مزعوم.. الغرب يدلي بمثل هذه التصريحات حول التهديد الروسي لأوكرانيا، وهي تصريحات هراء وباطلة.. الوضع الحقيقي (أرض الواقع) والفطرة السليمة تملي بضرورة وقف الهستيريا الغربية".

رفضت روسيا مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" ، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأن التصريحات بشأن "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. 

وعلى صعيد آخر، أمرت السلطات الروسية، الخميس الماضي بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الاذاعة والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة "أر تي" الروسية في ألمانيا في سابقة لوسيلة إعلام غربية في تاريخ ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

اعتبرت وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية كلاوديا روث أن قرار روسيا بشأن "دويتشه فيله" "غير مقبول". 

وأشارت إلى أن "أر تي بالألمانية" تبثّ "بدون ترخيص ولم تطلب تصريحًا" بخلاف "دويتشه فيله" في روسيا.

ويأتي إغلاق مكتب الشبكة الألمانية في خضمّ أزمة بين موسكو والدول الغربية بشأن أوكرانيا التي تخشى غزوًا روسيًا.

في السنوات الثلاثين الأخيرة، حرص الكرملين على عدم مهاجمة وسائل إعلام أجنبية، الأمر الذي لا ينطبق على الإعلام الروسي المعارض منذ أن وصل فلاديمير بوتين إلى سدّة الرئاسة عام 2000.

مع تدهور العلاقات مع الدول الغربية، تغيّرت في السنوات الأخيرة، هذه السياسة خصوصًا مع طرد صحفية في شبكة "بي بي سي" البريطانية ومراسل هولندي عام 2021.

وتتضمن "إجراءات الردّ" التي اتخذتها موسكو الخميس بحسب ما جاء في بيان الوزارة، "إغلاق المكتب" المحلي لدويتشه فيله و"سحب الاعتماد من جميع موظفي" المكتب و"ووقف البث" على الأراضي الروسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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