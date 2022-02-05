الخارجية الأمريكية تعلق على قرار روسيا إغلاق مكتب القناة الألمانية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منشور على تويتر إنها تدين قرار الحكومة الروسية إغلاق مكتب القناة التلفزيونية الألمانية "دويتشه فيله" في موسكو.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على "تويتر"، "الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الروسية إغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو".

وعلى حد قوله فإن الولايات المتحدة تتضامن مع ألمانيا والقناة التلفزيونية.

في حين لم يتفاعل المسؤول الأمريكي بأي شكل مع موضوع إنهاء بث قناة "RT DE TV" الروسية قبل ذلك في ألمانيا.

ففي 1 فبراير، حظرت لجنة التسجيل والإشراف على المنظمين الإعلاميين في ألمانيا رسميا بث قناة "RT DE TV" الروسية في ألمانيا ، مشيرة إلى أن منظمي البث لم يكن لديهم الإذن اللازم.

روسيا، ردا على إنهاء بث قناة "RT DE TV" الروسية ، أغلقت مكتب "Deutsche Welle" بموسكو وألغت اعتماد جميع الموظفين العاملين فيه، وأوقفت البث الفضائي وغيره من البث للقناة.

من جهته قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية إن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا انتقامية، وإذا غيرت ألمانيا موقفها من "RT DE"، فسترد روسيا بشكل إيجابي.