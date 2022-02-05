السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مناورات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا واليابان

مناورات جوية
مناورات جوية

بدأت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، مناورات مشتركة للقوات الجوية على أراضي غوام الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وبدأت مناورات "كوب نورث"، في 2 فبراير، وستستمر لأسبوعين، من أجل تعزيز التعاون ضد التهديدات من كوريا الشمالية وغيرها من الخصوم المحتملين.

وقال مكتب الشؤون العامة للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، إن التدريبات لتشكيل "تحالف متكامل"، تهدف إلى ردع أي عمل عسكري من قبل الخصوم المحتملين بما في ذلك كوريا الشمالية.

ووصفت القوات المسلحة الأمريكية، المناورات الجارية بأنها "مساعدة إنسانية وإغاثة في حالات الكوارث وتوظيف قوة كبيرة وتدريبات قتالية جوية".

وشارك أكثر من 2,500 أمريكي من القوات الجوية والبحرية إلى جانب حوالي 1,000 من نظرائهم اليابانيين والأستراليين في التدريبات. كما ستشارك نحو 130 طائرة من أكثر من 30 وحدة في التدريبات.

و على صعيد آخر،  أعلنت الولايات المتحدة تصنيف منظمة "رعاية الإنسان العالمية" ومقرها إندونيسيا ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وذلك لتقديمها الدعم المالي لمجلس مجاهدي إندونيسيا الإرهابي.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن واشنطن تتخذ هذا الإجراء لفضح وعرقلة جهود مجلس مجاهدي إندونيسيا الخادعة واستغلالها منظمة إنسانية كواجهة وغطاء لجمع الأموال غير المشروعة وتحويلها.

وأفادت بأن منظمة "رعاية الإنسان العالمية" تقدم الدعم المالي لمتطرفي مجلس مجاهدي إندونيسيا الذين يقاتلون في سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي المساعدات الإنسانية هم منظمات شرعية وغالبًا ما تبذل جهودا بطولية في تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة في سوريا وأماكن أخرى.

واستدركت قائلة: لسوء الحظ، كانت تصرفات منظمة "رعاية الإنسان العالمية" مؤسفة ليس فقط لدعمها للمنظمات الإرهابية ولكن أيضًا لأنها تقوض عمل وسمعة مقدمي المساعدات الإنسانية الحقيقيين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة العمل مع الشركاء الأجانب لحماية المنظمات غير الربحية المشروعة من استغلال الجماعات الإرهابية وفضح تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية.

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وائل لطفي

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