297 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 فى يومه التاسع

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن اليوم التاسع لفعاليات دورته 53، الجمعة 4 من فبراير، شهد دخول 297 الف زائر محققا كثافة جماهيرية ضخمة ويعد الأعلى فى عدد الزوار منذ انطلاق الفعاليات.

وتزامن ذلك مع بداية إجازات نصف العام الدراسى ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال التسعة أيام الأولى إلى قرابة المليون زائر، ما يؤكد حضورا متميزا ومجسدا لارتفاع مؤشر الوعى الجمعى، وإدراك أهمية المعرفة فى تنمية وتطوير المجتمع.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسىن، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى "ما" و"رؤية"، ولأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقى "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهلى، المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

دفع تنمية صناعة النشر

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.