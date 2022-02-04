الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعى فى بنى سويف

الحملة
الحملة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام المتعلق بخدمة حيوية.

وقال إن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك لشن حملة على المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط جهاز ليزر داخل مركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف يستخدمه صاحب المركز على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، بالإضافة إلى التحفظ على كمية من المستحضرات الطبية والتجميلية وأدوية مجهولة المصدر وأخرى مستوردة يتم ببيعها داخل المركز، وتم تحريزها من قبل ادارة العلاج الحر لحين إعداد تقرير مفصل بها من قبل التفتيش الصيدلي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط سائل مجهول المصدر داخل سرنجة معده للاستخدام ما يعد مصدرا للعدوى وتم تحريزها أيضا.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء، والدكتور أحمد ماهر توفيق مساعدي مدير العلاج الحر، ومن حماية المستهلك، أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، ومحمود محمد فوزي فرع جهاز حماية المستهلك.

بني سويف حماية المستهلك وزارة الصحة شكاوى المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم المستحضرات الطبية

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