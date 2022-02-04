الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آية عبدالله تكشف كواليس تصوير أغنيتها «أصعب إحساس»

المطربة آية عبد الله
المطربة آية عبد الله

طرحت المطربة آية عبدالله أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «أصعب أحساس»، على طريقة الفيديو كليب، ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وقالت «آية»، في تصريح لـ«الدستور»، إن مشاهد فيديو كليب الأغنية تم تصويرها في جبل الملح في بورسعيد، مشيرة إلى إنها أول مطربة تقوم بتصوير فيديو كليب في هذا المكان، مؤكدة أنها تسعى في تصوير أعمالها الغنائية لكى تظهر في مشاهدها جمال الأماكن المختلفة لمصر، والتي تتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة، وإظهار مصر بأحسن الصور.

ووجهت الشكر لفريق عمل الأغنية والقائمين على الفيديو كليب، معربة عن سعادتها بالتعاون معهم وخروج هذا العمل الفني بشكل يليق بجمهورها، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

«أصعب إحساس» رابع أغنيات ألبوم آية عبدالله الجديد، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي سالم الشهباني، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي عمر إسماعيل، وتعاونت في فيديو كليب الأغنية مع كل من مدير تصوير هيثم كئه، ومونتاج كل من أحمد سليمان ومصطفي النسر، وإشراف عام حسن غريب، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجة نهاد كمال.

 

كلمات أغنية أصعب إحساس:

«أصعب إحساس لما يسيبك اللي إنت آمنت أنه حبيبك

وعملت حسابك ترتيبك همك

وراهنت عليه وخسرت عشانه

ولا همك زودت همومه علي همك

وحرقت في أعصابك دمك علشان ترضيه

مستغرب ليه كده مضايق مش طايق حد

مخنوق مش قادر تتكلم ولا عندك رد

ما تفوق من وهمك واتعلم ببساطة الدرس

مش كل اللي عينيك بتشوفه ده حقيقي

بجد أصعب إحساس أصعب إحساس».

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