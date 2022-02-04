الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» ترصد المشروعات التنموية بسيناء (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" في إنفوجراف جاء تحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. أمل جديد لسيناء ومدن القناة"، المشروعات التنموية العملاقة بسيناء ومدن القناة، جاء فيها أن 188.4% نسبة زيادة أطول خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة، من بينها 1015 كم ي في يونيو 2014 و2928 كم سبتمبر 2021.

وذكر الإنفوجراف، أن 146% نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، 24 محطة فى يونيو 2014 و 56 محطة في سبتمبر 2021.

 

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنفوجراف عن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، جاء فيه أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

كما رصدت صفحة مقالات التنسيقية، أنه من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج والاجتماعى والمشاركة وذات نظام ايكولوجى متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.

استجابة لطلب النائب محمود تركي.."التعليم" تحل أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بدون معادلة لهذا العام

في استجابة سريعة لطلب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بخصوص طلب معادلة من الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بسبب إضافة عبارةالطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill، فقد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا بموافقة الدكتور طارق شوقي على قبول هؤلاء الطلاب بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي2021-2022 فقط.

ومن جانبه قال النائب محمود تركي، إنه ورد إليه شكاوى بخصوص مشـاكل تواجه الطلاب  المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية من أن شهادات السعودية لبعض الطلاب المتقدمين لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021-2022، والمذكور بها عبارة الطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill تطلب منهم وزارة التربية والتعليم إلى معادلة، مشيرًا إلى أن الإضافات التي أضيفت للشهادات إضـافات شكلية وأن محتوي المنهج لم يتغير وبذلك لا يحتاج الطالـب لعمـل معادلـة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجمهورية الجديدة انفوجراف الغاز الطبيعي المشروعات التنموية سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

وسائل إعلام مغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة ولا صحة لما تردد حول إخراجه

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

الباز عن تبرع طلعت مصطفى بـ 10 ملايين للمنتخب: «يستحقون الأكثر»

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ