«تنسيقية الأحزاب» ترصد المشروعات التنموية بسيناء (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" في إنفوجراف جاء تحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. أمل جديد لسيناء ومدن القناة"، المشروعات التنموية العملاقة بسيناء ومدن القناة، جاء فيها أن 188.4% نسبة زيادة أطول خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة، من بينها 1015 كم ي في يونيو 2014 و2928 كم سبتمبر 2021.

وذكر الإنفوجراف، أن 146% نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، 24 محطة فى يونيو 2014 و 56 محطة في سبتمبر 2021.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنفوجراف عن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، جاء فيه أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

كما رصدت صفحة مقالات التنسيقية، أنه من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج والاجتماعى والمشاركة وذات نظام ايكولوجى متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.

استجابة لطلب النائب محمود تركي.."التعليم" تحل أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بدون معادلة لهذا العام

في استجابة سريعة لطلب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بخصوص طلب معادلة من الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية بسبب إضافة عبارةالطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill، فقد عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا بموافقة الدكتور طارق شوقي على قبول هؤلاء الطلاب بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي2021-2022 فقط.

ومن جانبه قال النائب محمود تركي، إنه ورد إليه شكاوى بخصوص مشـاكل تواجه الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة العربية السعودية من أن شهادات السعودية لبعض الطلاب المتقدمين لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021-2022، والمذكور بها عبارة الطفولـة المبكرة أو We Can McGrow Hill تطلب منهم وزارة التربية والتعليم إلى معادلة، مشيرًا إلى أن الإضافات التي أضيفت للشهادات إضـافات شكلية وأن محتوي المنهج لم يتغير وبذلك لا يحتاج الطالـب لعمـل معادلـة.