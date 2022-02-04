لممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل.. تمارين رياضية تعزز القدرة الجنسية

تعتبر العلاقة الحميمة من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الحياة الزوجية، حيث يسعى البعض إلى تحسين العلاقة من خلال إجراء الجراحات التجميلية التناسلية، أو تناول العقاقير المنشطة.

ولكن «الجنس يبدأ من المخ».. يمكن أن يتسبب التوتر في العمل أو المنزل أو في العلاقات أن يوثر على العلاقة الجنسية مع شريك حياتك.

ويمكن أن يؤدي الحصول على اللياقة البدنية إلى زيادة المتعة لك ولشريكك، أي نشاط يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع وتتنفس بشكل أقوى، من المشي السريع إلى ركوب الدراجات، حيث يمكن أن يعزز تدفق الدم للأعضاء لكلا الجنسين، ووفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، ففي التقرير التالي بعض التمرينات الرياضية التي تساعد في تعزيز الحالة الجنسية.

السباحة:

وجد باحثون من جامعة هارفارد، أن السباحين الذكور والإناث في الستينيات من العمر عاشوا حياة جنسية مماثلة للأشخاص الأصغر سنًا ب 20 عامًا، حيث تعمل السباحة على بناء القدرة على التحمل وتعزيز تدفق الدم، بالإضافة إلى تحسين المرونة والقوة وتقليل التوتر.

كما أنه يحرق بعض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أي شخص يعاني من زيادة الوزن، وخاصة الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من ضعف الانتصاب.

تمرين وضعية الضفدع:

ستجعلك هذه الخطوة أكثر مرونة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، كما تقول عالمة فسيولوجيا التمارين الرياضية ليز نيبورنت، فهي عبارة عن فتح مفصل الورك التي تعمل على شد الفخذين والوركين.

تمارين كيجل:

تستخدم تمارين كيجل في علاج سلس البول، وتقوية عضلات قاع حوضك، وهذا قد يعني في الحصول على قدرة جنسية كبيرة، فقد تكون النساء أكثر دراية بالتمارين، لكنهن يساعدن الرجال أيضًا على منع سرعة القذف.

التمرين معًا:

الأزواج الذين يتعرفون سويًا يظلون معًا للأبد، لذا حدد موعدًا للتمرين مع شريك حياتك، حيث تشير الدراسات إلى أن الأنشطة البدنية الصعبة تزيد من الرغبة الجنسية بين الطرفين.