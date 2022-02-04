الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل.. تمارين رياضية تعزز القدرة الجنسية

التمرين الرياضية
التمرين الرياضية

تعتبر العلاقة الحميمة من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الحياة الزوجية، حيث يسعى البعض إلى تحسين العلاقة من خلال إجراء الجراحات التجميلية التناسلية، أو تناول العقاقير المنشطة.

ولكن «الجنس يبدأ من المخ».. يمكن أن يتسبب التوتر في العمل أو المنزل أو في العلاقات أن يوثر على العلاقة الجنسية مع شريك حياتك.

ويمكن أن يؤدي الحصول على اللياقة البدنية إلى زيادة المتعة لك ولشريكك، أي نشاط يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع وتتنفس بشكل أقوى، من المشي السريع إلى ركوب الدراجات، حيث يمكن أن يعزز تدفق الدم للأعضاء لكلا الجنسين، ووفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، ففي التقرير التالي بعض التمرينات الرياضية التي تساعد في تعزيز الحالة الجنسية.

السباحة:

وجد باحثون من جامعة هارفارد، أن السباحين الذكور والإناث في الستينيات من العمر عاشوا حياة جنسية مماثلة للأشخاص الأصغر سنًا ب 20 عامًا، حيث تعمل السباحة على بناء القدرة على التحمل وتعزيز تدفق الدم، بالإضافة إلى تحسين المرونة والقوة وتقليل التوتر.

كما أنه يحرق بعض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أي شخص يعاني من زيادة الوزن، وخاصة الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من ضعف الانتصاب.

تمرين وضعية الضفدع:

ستجعلك هذه الخطوة أكثر مرونة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، كما تقول عالمة فسيولوجيا التمارين الرياضية ليز نيبورنت، فهي عبارة عن فتح مفصل الورك التي تعمل على شد الفخذين والوركين. 

تمارين كيجل:

تستخدم تمارين كيجل في علاج سلس البول، وتقوية عضلات قاع حوضك، وهذا قد يعني في الحصول على قدرة جنسية كبيرة، فقد تكون النساء أكثر دراية بالتمارين، لكنهن يساعدن الرجال أيضًا على منع سرعة القذف.

التمرين معًا:

الأزواج الذين يتعرفون سويًا يظلون معًا للأبد، لذا حدد موعدًا للتمرين مع شريك حياتك، حيث تشير الدراسات إلى أن الأنشطة البدنية الصعبة تزيد من الرغبة الجنسية بين الطرفين.

الجنس التمارين الرياضية العلاقة الجنسية العلاقة الحميمة الحياة الزوجية السمنة المفرطة ضعف الانتصاب القدرة الجنسية سرعة القذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

وسائل إعلام مغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة ولا صحة لما تردد حول إخراجه

«عهد جديد».. أهالى سوهاج عن «حياة كريمة»: «شكرًا يا ريس»

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

«لم يأكل أو يشرب».. السلطات المغربية تراقب صحة الطفل ريان

«هسبريس» المغربية: عملية الحفر اليدوى تتقدم صوب ريان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ