حفلات عيد الحب 2022.. كارول والهضبة فى مصر والحلانى بالعراق وجسار بدبى

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية تزامنا مع يوم عيد الحب العالمي والمقرر له يوم 14 فبراير.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز حفلات عيد الحب 2022

كارول سماحة

وتحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل عيد الحب هذا العام بالقاهرة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو محمد الموجي.

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بملغ 1210 جنيهات والثانية بمبلغ 1010 جنيهات والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيها.

عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 11 فبراير الجاري.

ونفذت تذاكر الفئة الأولى والتي طرحت بمبلغ 2500 جنيه مصري كما نفذت أيضا تذاكر الفئة الثانية والتي طرحت بمبلغ 800 جنيه مصري ويتبقى حاليا تذاكر الفئة الثالثة والأخيرة وطرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

إيساف

ويستعد المطرب إيساف لإحياء حفلا غنائيا يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب 2022، وذلك على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنهم الصاوي بالزمالك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ويقدم إيساف خلاله باقة متنوعة من أشهر أغنياته الرومانسية ومنها: “عاشق بحب، وآه بحبك، وحب جديد، و ماتصبح يالي مصبح، ومالنا، وياريتها سهلة، وعرفت الحق”، وغيرها من الأغنيات.

وائل جسار

ويحيى النجم اللبناني وائل جسار يوم 11 فبراير الجاري حفل غنائي بمناسبة عيد الحب في دبي بالإمارات العربية المتحدة ومن المقرر أن تشاركه في إحياء الحفل المطربة السورية زينة أفتيموس.

وائل كفوري

ويستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير يوم 12 فبراير الحالي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

مايا دياب

وتستعد المطربة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفل عيد الحب في قبرص باليونان وذلك يوم 12 فبراير الجاري.

ميريام فارس

وتحتفل المطربة اللبنانية ميريام فارس بعيد الحب من خلال حفل غنائي تحييه في إسطنبول بتركيا يوم الاثنين 14 فبراير الجاري وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أفضل وأشهر أغنياتها لجمهورها.

عاصي الحلاني

ويستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى الفنادق الكبري بالعراق يوم 14 فبراير الجاري يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

علي الحجار

ويحيي النجم علي الحجار يوم 15 فبراير الجاري حفلا غنائيا وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برفقة فرقته الموسيقية الخاصة بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف.

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بملغ 1210 جنيهات والثانية بمبلغ 1010 جنيهات والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيها.