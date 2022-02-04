الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية كولومبيا تدين الهجوم الإرهابى لـ«الحوثى» على الإمارات

الحوثي
الحوثي

أدانت جمهورية كولومبيا، اليوم، هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ومارتا لوسيا راميريز، وزيرة خارجية كولومبيا.

وأعربت وزيرة خارجية كولومبيا، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتقدمت وزيرة خارجية كولومبيا، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الماضي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأمريكية في الإمارات، أن واشنطن ستزود أبوظبي بطائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة لمساعدة الدولة على التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن. 

وأعلنت الإمارات عن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه مسلحو الحوثيين من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر، وقالت الحركة إنها استهدفت أبوظبي ودبي بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتزامن الهجوم مع زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج إلى الإمارات التي تشكل جزءًا من تحالف تقوده السعودية لقتال الحوثيين المدعومين إيرانيا.

وأدانت الولايات المتحدة الهجوم الأخير، وغرّد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "ندين الهجوم الحوثي الأخير على أبوظبي".

 

جمهورية كولومبيا ميليشيا الحوثي الإمارات عبدالله بن زايد وزيرة خارجية كولومبيا

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وائل لطفي

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