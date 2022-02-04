الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع المقبل، تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة لـ متوسطة على عدد من المحافظات.

ونشرت هيئة الأرصاد تقرير مفصل بحالة الطقس عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي في حسابتها الشخصية.

يتوقع أن يسود غدًا السبت الموافق 5 فبراير، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية يمتد تأثيره حتى محافظات الصعيد يصاحب ذلك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشدة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية للبلاد وعلى بورسعيد وعلى سيناء تكون ما بين متوسطة إلى الخفيفة على الوجه البحري.

أما عن طقس الأحد المقبل الموافق 6 فبراير، من المتوقع أن تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

وعن حالة طقس الاثنين 7 فبراير إلى الأربعاء 9 فبراير، كشفت هيئة الأرصاد أنه سيسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة أنه بصفة عامة مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من السبت القادم تنحصر فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية للبلاد، موضحًا أن درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض يوم عن يوم، مطالبة المواطنين بمتابعة أخبار الهيئة بشكل يومي قبل الخروج للشارع وأنها تقوم بتجديد نشراتها بشكل يومي موضحة من خلالها حالة الطقس.

امطار هيئة الأرصاد السواحل شبورة مائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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