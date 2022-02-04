«PrettyLittleThing» تروج لأول عارضة أزياء افتراضية (صور)

أطلقت علامة الأزياء PrettyLittleThing أول شخصية افتراضية لها، حيث ستقوم بعرض الأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من استخدام عارضات حقيقيات، بعد أن أصبح مكلفا للغاية.

وأعلنت علامة الأزياء التي تقودها وسائل التواصل الاجتماعي ومقرها المملكة المتحدة، عبر «إنستجرام وتويتر» أنها ترحب بعضو جديد في «عائلة PLT» في شكل عارضة افتراضية جديدة

وأوضح PrettyLittleThing أن الفتاة الافتراضية التي تمثل بداية رحلة العلامة سوف تتطور وتُظهر مجموعة من المشاعر للتفاعل حقًا مع عميل PLT، وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في اقتراح أسماء للنموذج الافتراضي على أمل الفوز بفرصة تحويلها أيضًا إلى شخصية، لكن النقاد يجادلون بأن المفهوم سيخلق معايير جمال أكثر واقعية.

تشتهر PrettyLittleThing بالعمل مع عارضات أزياء ومؤثرين من جميع أنحاء العالم، ومن بين سفراء المشاهير مولي مار وكارويتش وديمي روز، وقال توني هايدن المدير الإبداعي: قالت:"نريد أن نجعل فتاتنا مترابطة وحقيقية لعملائنا قدر الإمكان.. سنبني أسلوب حياتها بناءً على اهتمامات عملائنا وما يعجبهم وما يكرهون".

وفقا للموقع سيكون لديها طرق خاصة بها ستكون فريدة بالنسبة لها فقط ونتطلع إلى تطوير قدراتها خلال الأشهر المقبلة مما يتيح لعملائنا معرفة المزيد عنها وما سيحدث عند دخولنا إلى Metaverse.

نموذج PrettyLittleThing الافتراضي يعمل حاليًا على تصميم فستان ضيق بثمانية مقاسات على موقعه على الويب، والذي حصل على أكثر من 300 مشاهدة من المتسوقين، وشارك الرئيس التنفيذي عمر كماني على انستجرام كتب: «متحمس جدًا.. أطلقنا أول عارضة افتراضية.. ستتاح لك الفرصة لتسميتها على مواقع التواصل الاجتماعي.. مرحبا بكم في عالم جديد».

وهذا التحول سيحدث طفرة على عالم صناعة الموضة والأزياء، بالتزامن مع الإعلان عن بداية عصر الذكاء الاصطناعي.