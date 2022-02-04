هل يساعد كوفيد في علاج مرضى السرطان في السنوات القادمة؟

في عام 2020 قتل فيروس كورونا مليوني شخص، فأصبح واحدا من أكثر الأمراض فتكًا منذ عقود، لقد تطلبت مكافحته تحويلاً غير مسبوق للموارد والعقول الطبية، ومع ذلك تسبب السرطان في مقتل المزيد من الأشخاص في عام 2020 - 10 ملايين على وجه الدقة.

في اليوم العالمي للسرطان كانت معدلات الوفيات بين مرضى السرطان المصابين بفيروس كورونا أعلى بشكل ملحوظ، والأكثر تعقيدًا في إدارتها هو الآثار الثانوية للوباء عليهم.

وفقًا لأبحاث السرطان إن عددًا كبيرًا من الأشخاص لن يدركوا ببساطة أنهم مصابون بالمرض، إما لأن لديهم أعراض طبيعية، أو لأنهم يتلقون العلاج من قبل أطباء غير متخصصين في علاج الأورام، وكذلك الإحجام عن الوصول إلى الرعاية الطبية المادية خوفًا من الإصابة بكورونا.

وفقًا لإحدى الدراسات الأمريكية انخفضت تشخيصات السرطان الجديدة بنسبة 13 في المائة في عام 2020، كما وجدت أن تنظير القولون وهو أمر مهم للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، انخفض بنسبة 45 في المائة.

استخدم العلماء في المملكة المتحدة نجاح لقاح Oxford-AstraZeneca الناقل الفيروسي ضد كوفيد لتطوير مضاد للسرطان، في الواقع تم تطوير تقنية mRNA وراء لقاحي Pfizer و Moderna كوسيلة ممكنة لعلاج السرطان، لم يكن تطويره ليكون سريعًا أبدًا لولا Covid-19.

كما شهدت الجهود غير المرتبطة بالوباء نتائج جيدة. تظهر النتائج الأخيرة أن العلاج بالخلايا التائية CAR يمكن أن يشكل علاجًا لعدد من سرطانات الدم في العام الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي خطته للتغلب على السرطان، أكثر من 4.5 مليار دولار لمعالجة المرض، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لخفض معدل الوفيات بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال ربع القرن المقبل.

على المستوى الفردي تساعد العديد من استراتيجيات التخفيف من مخاطر كورونا أيضًا في مكافحة السرطان، سواء كانت تعزز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة أو الإقلاع عن التدخين، ربما يمكن أن يكون تعليم Covid-19 أكبر سلاح ضد السرطان على الإطلاق.