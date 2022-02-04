مطار القاهرة يستقبل مشجعي المنتخب الوطني العائدين من الكاميرون

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم مشجعي المنتخب الوطنى لكرة القدم لدى عودتهم من مطار "ياوندى" بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الكاميرونى فى مباراة نصف النهائي وصعوده إلى المباراة النهائية.

وحرص القائمون على المطار على استقبال الجماهير فى المطار والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم، وسط اتخاذ كافة التدابير والوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي في نهائي أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن منتخب السنغال، خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا “التي أقيمت في مصر”، أمام الجزائر بهدف دون رد.

يشار إلى أن مصر للطيران سيرت الخميس رحلتين خاصتين إلي مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل ٦٠٠ راكب من مشجعي المنتخب الوطنيالأول لكرة القدم على رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042، بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة بإسم طائرة الأحلام " والتى تسع الواحدة لعدد ٣٠٩ ركاب" وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب الكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام غدا الخميس.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري دعمها للمنتخب الوطني، وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 5 رحلات سابقة الي الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.